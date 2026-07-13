ΗΠΑ: Από ρήξη ανευρύσματος αορτής ο θάνατος του Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ – “Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα” έλεγε μετά από τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών άφησε ξαφνικά ο γερουσιαστής των ΗΠΑ και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που δημοσίευσαν αμερικανικά δίκτυα, ο Γκράχαμ πέθανε από ρήξη ανευρύσματος αορτής.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο Γκράχαμ υπέστη διαχωρισμό της αορτής (aortic dissection) λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

«Το πιστοποιητικό θανάτου θα παραμείνει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι τοξικολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα επικαιροποιηθεί ώστε να αναφέρει την αιτία θανάτου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η τελευταία συζήτηση με τον Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios, o Γκράχαμ μίλησε τηλεφωνικά με Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου, 11 Ιουλίου και τον ενημέρωσε για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ουκρανία, καθώς και για το νομοσχέδιο περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο ήθελε να τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία στη Γερουσία.

Ο Τραμπ είπε στον Γκράχαμ ότι προετοιμαζόταν να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ύστερα από ακόμη μία επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόσωπο που μίλησε με τον Γκράχαμ λίγο αργότερα ανέφερε ότι ο γερουσιαστής παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν του συνέστησαν να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, ο Γκράχαμ απάντησε ότι θα το έκανε το πρωί της Κυριακής, μετά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Έχω ακόμη να περάσω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να τακτοποιήσω το ζήτημα του Ιράν και να προωθήσω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας» αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα πέθανε.