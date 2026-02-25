Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Για το 3/3 παρά τις απουσίες οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της Euroleague (20:00, Novasports Prime), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στην διάθεσή του τις υπηρεσίες τωνΜιλουτίνοφ και Βεζένκοφ.

Ο χαμένος τελικός Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 21/02, στοίχισε στους «ερυθρόλευκους» όχι μόνο το τρόπαιο αλλά και τους δύο κορυφαίους παίκτες του. Ο Σέρβος «γίγαντας» είχε εξ’ αρχής πρόβλημα στον δεξιό του αντίχειρα φορώντας νάρθικα, παίζοντας όμως ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο πριν τον αντικαταστήσει για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Βουλγαροκύπριος φόργουορντ στα τέλη της τρίτης περιόδου ένιωσε ενοχλήσεις στην μέση του, περνώντας εκτός παρκέ και εν συνεχεία στα αποδυστήρια. Ο Έλληνας τεχνικός θα πρέπει να τα βγάλει πέρα χωρίς τους δύο κορυφαίους του παίκτες, με τον Άλεκ Πίτερς και Ντόντα Χολ να αναμένεται να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Οι Πειραιώτες θα ψάξουν να επαναλάβουν τον αγώνα του πρώτου γύρου απέναντι στους Λιθουανούς για να πραγματοποιήσουν την 3 διαδοχική νίκη τους. Η Ζαλγκίρις διανύει μία εξαιρετική περίοδο, με 6 σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Euroleague, κατακτώντας μάλιστα και το Κύπελλο Λιθουανίας από την Ρίτας.

Το αρνητικό σερί κόντρα στους Πειραιώτες είναι κάτι που «φοβίζει» την ομάδα του Τόμας Μασιούλις μιας και δεν τον έχει κερδίσει από το 2021, με τον Ολυμπιακό να έχει 10 σερί νίκες απέναντί τους. Φραντσίσκο και, ο πρώην ερυθρόλευκος, Ράιτ είναι εκ των κορυφαίων αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Λιθουανίας και αυτοί που θα θέλουν την μεγαλύτερη προσοχή, αν ο Ολυμπιακός θέλει να αποδράσει με το «διπλό» από το Κάουνας.