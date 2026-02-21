Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79: Κυπελλούχοι Ελλάδας με περίπατο και σόου Χέιζ – Ντέιβις οι “πράσινοι” (βίντεο)

Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε από την δεύτερη περίοδο και μετά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατέκτησε την νίκη και αναδείχθηκε κυπελλούχος Ελλάδας για την σεζόν 2025-26.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, κάνοντας μια πειστική και κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις να είναι επιβλητικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της καριέρας του, ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχτηκε και MVP του τελικού Κυπέλλου! Σημείωσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/13 βολές. Μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο, με 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σημείωσε 14 πόντους με 3/3 τρίποντα. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε 11 πόντους, όσους και ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Ερνανγκόμεθ σε 13:13΄΄ στο παρκέ.

Από τον Ολυμπιακό που είχε «άσφαιρους» τους σκόρερ του εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ με 16 πόντους (0/4 τρίποντα) ήταν αυτός που ξεχώρισε. Από 12 πόντους πέτυχαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ, ενώ 11 σημείωσε ο Τόμας Ουόκαπ (1/5 τρίποντα).

Έτσι, οι πράσινοι έκαναν το repeat και παράλληλα έσπασαν το σερί που 5 νικών που έτρεχαν οι ερυθρόλευκοι στα «αιώνια» ντέρμπι. Οι Πειραιώτες, από την άλλη, είχαν πολύ κακή εικόνα και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο μέρος, ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο δεύτερο, από εκεί και πέρα όμως οι υπόλοιποι υστέρησαν, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν πολύ άστοχη από την περιφέρεια.

Με πρόβλημα στη μέση βγήκε από το ματς στα τέλη της τρίτης περιόδου ο Βεζένκοβ και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, ενώ έμεινε στον πάγκο φορώντας ζώνη.

Δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας):

Γουόκαπ 11 (1), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 4 (1), Μιλουτίνοφ 5, Χολ, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 12 (2)

Παναθηναϊκός AKTOR(Αταμάν):

Όσμαν 7 (2), Χολμς 8, Σλούκας 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 15 (1), Ρογκαβόπουλος 14 (3), Γκραντ 11, Ναν 7, Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 11 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 19/28 δίποντα, 6/26 τρίποντα, 12/16 βολές, 23 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 9 λάθη, 15 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/35 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 6/8 βολές, 28 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 8 επιθετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 9 λάθη, 21 φάουλ