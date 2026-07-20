Ο Χάρης Ρώμας στην Ομάδα Αλήθειας: «Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς»

Στην πολιτική αντιπαράθεση και στο κλίμα του δημόσιου διαλόγου αναφέρθηκε ο Χάρης Ρώμας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή της «Ομάδας Αλήθειας», διατυπώνοντας αιχμηρές απόψεις για την Αριστερά και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζονται όσοι εκφράζουν διαφορετική πολιτική θέση.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου δήλωσε χαρακτηριστικά:

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«Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: “Εγώ θα σε βρίζω κι εσύ θα είσαι μούγκα”. Μούγκα στη στρούγκα».

«Δεν ισχύει ότι οι αριστερές συνειδήσεις είναι με τον άνθρωπο»

Ο Χάρης Ρώμας υποστήριξε ακόμη ότι δεν συμμερίζεται την άποψη πως ο ανθρωπισμός ταυτίζεται με την Αριστερά, σημειώνοντας ότι άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις μπορούν επίσης να υπηρετούν τις ίδιες αξίες. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στη Νατάσσα Μποφίλιου, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις μαζί της και ότι σέβεται το δικαίωμά της να εκφράζει δημόσια τις απόψεις της, όπως αντίστοιχα ζητά να γίνεται σεβαστό και το δικό του δικαίωμα να διαφωνεί.

Αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως επιλέγει να απαντά δημόσια στις επιθέσεις που –κατά τον ίδιο– δέχεται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη στάση του στον δημόσιο διάλογο.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και σχολιάστηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναπαράχθηκαν από πολιτικά και ενημερωτικά μέσα.