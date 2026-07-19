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Γιαννακόπουλος για Όσμαν, Τολιόπουλο: «Όποιος δεν έχει στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει θέση στην ομάδα»

Τι ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού

Γιαννακόπουλος για Όσμαν, Τολιόπουλο: «Όποιος δεν έχει στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει θέση στην ομάδα»
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τις αποχωρήσεις τόσο του Τζέντι Όσμαν, όσο και του Βασίλη Τολιόπουλου.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχόλια στο Instagram ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στους δυο παίκτες που θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

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Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

Για την αποχώρηση του Όσμαν: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις και εσύ».

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Για τον Τολιόπουλο: «Επίσης δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος;

Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, του σήμερα, ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου, ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς, βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα.

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Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».

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