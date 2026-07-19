Γιαννακόπουλος για Όσμαν, Τολιόπουλο: «Όποιος δεν έχει στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει θέση στην ομάδα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τις αποχωρήσεις τόσο του Τζέντι Όσμαν, όσο και του Βασίλη Τολιόπουλου.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχόλια στο Instagram ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στους δυο παίκτες που θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

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Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

Για την αποχώρηση του Όσμαν: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις και εσύ».

Για τον Τολιόπουλο: «Επίσης δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος;

Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, του σήμερα, ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου, ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς, βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα.

Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».