Δημοσκόπηση Prorata: Οι 10 τομείς που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών

Πέρα από τα ποσοστά των κομμάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Prorata σχετικά με τα ζητήματα που θεωρούν οι πολίτες καθοριστικά για την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ακρίβεια και το κόστος ζωής εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτεραιότητες των ψηφοφόρων, ενώ ιδιαίτερα υψηλά βρίσκονται και ζητήματα που σχετίζονται με την Υγεία, την οικονομία, την εργασία και τη λειτουργία του κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τομείς που αξιολογούν οι πολίτες

Η έρευνα καταγράφει δέκα βασικούς άξονες πάνω στους οποίους οι πολίτες θα αξιολογήσουν τα κόμματα και τις κυβερνητικές προτάσεις:

Ακρίβεια και κόστος ζωής – 83%

Ζητήματα διαφθοράς – 46%

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) – 29%

Μισθοί και εργασιακές σχέσεις – 28%

Παιδεία – 19%

Μεταναστευτική πολιτική – 16%

Κοινωνική πολιτική – 15%

Φορολογία και φορολογικό σύστημα – 14%

Δημόσια ασφάλεια και παραβατικότητα – 12%

Εξωτερική πολιτική και άμυνα – 8%

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στα ζητήματα της καθημερινότητας και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική των κομμάτων το επόμενο διάστημα.

Η καθημερινότητα στο επίκεντρο

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση του εισοδήματος, η πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας και η στεγαστική κρίση αναδεικνύονται σε βασικά ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Παράλληλα, θέματα όπως η αποτελεσματικότητα του κράτους, η απονομή της Δικαιοσύνης και η προστασία από φυσικές καταστροφές φαίνεται να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των πολιτικών δυνάμεων.

Τα στοιχεία της δημοσκόπησης αποτυπώνουν ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν αναμένεται να κριθεί μόνο από την κομματική συσπείρωση, αλλά και από το κατά πόσο οι πολίτες θα πειστούν ότι υπάρχουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.