“Βράζει” η χώρα: 42άρια και αφρικανική σκόνη σήμερα – Οι περιοχές που θα δοκιμαστούν περισσότερο

Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τη θερμοκρασία σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη να σημειώνει περαιτέρω άνοδο. Ωστόσο, από το απόγευμα της Πέμπτης το θερμό κύμα θα υποχωρήσει.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σήμερα και αύριο θα είναι οι χειρότερες μέρες, αφού οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

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Μάλιστα, σήμερα η επιβάρυνση του καύσωνα αναμένεται να είναι περισσότερο αισθητή στην Αττική και σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ αύριο οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Στερεά, στη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου για το κύμα καύσωνα, ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» στους 42 °C στις περιοχές:

Θεσσαλικό κάμπο – στη Λάρισα δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 °C

Αιτωλοακαρνανία

Φθιώτιδα

Bοιωτία

Πελοπόννησο

Στην Αττική πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Τετάρτη. Την Τρίτη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά του νομού, στο Θριάσιο Πεδίο, με περιοχές όπως η Ελευσίνα και η Μάνδρα να φτάνουν τους 40 βαθμούς, πιθανώς και λίγο υψηλότερα τοπικά.

«Την Τετάρτη, όμως, η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πιθανότητα να δούμε 40 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 37 και 38 βαθμών», εξήγησε η Ματίνα Μπέρου.

Οι Αρχές απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες για την αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον καύσωνα, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Υγείας.

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Ωστόσο, σύμφωνα με το Meteo, από την Πέμπτη 23/7 αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Καιρός: Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 21/7, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

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Επίσης, ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

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Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.