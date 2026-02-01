Ξέσπασε ο Γιαννακόπουλος: «Προπονητές παίκτες, παραιτηθείτε όλοι σας»

Μετά τη δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού στη φετινή GBL, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αντέδρασε με σφοδρότητα, σε αντίθεση με την συνήθη υποστήριξή του προς την ομάδα. Ενώ η πρώτη ήττα ήρθε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά μετά τη νέα κακή εμφάνιση των «πρασίνων», ο Γιαννακόπουλος δεν πήρε το μέρος των παικτών και του προπονητή Εργκίν Αταμάν.

Φανερά εκνευρισμένος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανήρτησε δύο stories στο Instagram, όπου άσκησε σφοδρή κριτική σε όλους και δήλωσε ότι μετά την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα, όλοι θα πρέπει να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Οι φωνές διαμαρτυρίας για την απογοητευτική εικόνα της ομάδας ήταν έντονες, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ζητά άμεσες αλλαγές στην ομάδα.

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!»