Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Μένουμε πιστοί στις αρχές μας πώς δεν ελληνοποιούμε αθλητές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του υποδέχθηκε τον Μουσταφά Φαλ στους «πράσινους» την Τετάρτη 24/6.

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο, με το ουσιαστικό μέρος αυτού να έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει να εκδοθεί η ταυτότητά του» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

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«Επομένως μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας, ότι δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση ότι ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις διότι δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής Ελλάδας, που είναι πάνω απ’ όλα η επίσημη αγαπημένη μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».