Αμαλιάδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν 42χρονο που τους έκανε παρατήρηση για κόντρες με μηχανές – Συνελήφθη ένας 14χρονος

Θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα νεαρών έπεσε ένας 42χρονος στο Παλούκι Αμαλιάδας το βράδυ της Δευτέρας, 13 Ιουλίου μετά από παρατήρηση που τους έκανε γιατί έκαναν κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς με τις μηχανές του.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο 42χρονος ήταν στο λιμανάκι της περιοχής με τον γιο του για ψάρεμα όταν έκανε την παρατήρηση στην ομάδα των νεαρών που του επιτέθηκε και τον χτύπησε.

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Λίγο αργότερα ο 42χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ υπήρξε κινητοποίηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Τελικά τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση συνέλαβαν για την υπόθεση έναν 14χρονο.