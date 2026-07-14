David Jones Garcia: Ο Ολυμπιακός προσφέρει 3 εκατ. ευρώ στον Δομινικανό γκαρντ – φόργουορντ

Στην λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο David Jones Garcia καθώς οι “ερυθρόλευκοι” ψάχνονται για προσθήκη στην θέση 2 και κοιτούν έναν γνώριμο από πέρυσι

Σύμφωνα με ρεπόρτερ των Σαν Αντόνιο Σπερς λοιπόν, ο Δομινικανός combo guard είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, όπου και αγωνίστηκε ελάχιστα πέρυσι, με τους Πειραιώτες να έχουν “χτυπήσει” ξανά την… πόρτα του. H τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού εκτιμά ότι τα αθλητικά του χαρακτηριστικά, η ικανότητά του στο σκοράρισμα και η ευελιξία του να αγωνίζεται τόσο στο «2» όσο και στο «3» ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας.

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφανίζεται να ανέβασε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ την προσφορά του σε σχέση με πέρυσι, θέλοντας να πείσει τον Τζόουνς Γκαρσία να αφήσει τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού επηρεάζεται και από τις εξελίξεις γύρω από τον Τόμας Γουόκαπ, για τον οποίο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχώρησης αν καλυφθεί η ρήτρα αποδέσμευσης των 3 εκατομμυρίων ευρώ

Είναι πιθανό η κίνηση για τον David Jones Garcia να έχει σχέση και με την υπόθεση Γουόκαπ καθώς σωματομετρικά ο Δομινικανός ταιριάζει αρκετά στο τι θέλει ο Ολυμπιακός στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ.