Πάτρα: Ένοχος 67χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης – Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσης

Ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης κρίθηκε ένας 67χρονος από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου, έπειτα από τέσσερις δικασίμους και διαδοχικές διακοπές.

Σύμφωνα με τη Γνώμη Πατρών, η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνδέεται συγγενικά με την ανήλικη, συνελήφθη τότε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και προφυλακίστηκε, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, κακουργηματικού χαρακτήρα.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κάτω των 12 ετών, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η Εισαγγελέας της Έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου, για το σύνολο των πράξεων που του αποδίδονταν, καθώς και την απόρριψη των αιτημάτων αναγνώρισης ελαφρυντικών. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, αλλά του αναγνώρισε ελαφρυντικό και του επέβαλε ποινή καθείρξεως 10 ετών. Η εισαγγελική πρόταση επί της ποινής ήταν 18ετής κάθειρξη. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, που έχει ήδη ασκηθεί, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στον 67χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας ή προσέγγισης της ανήλικης, απομάκρυνση από την οικογενειακή κατοικία όπου διέμενε και καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Χρήστος Τσιμπούκης, σε δηλώσεις του, ανέφερε πως ο εντολέας του από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση και πως αισθάνεται δικαιωμένος από την ποινική του μεταχείριση, η οποία συνεπάγεται την άμεση αποφυλάκισή του, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.