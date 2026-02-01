Ο Άρης «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό με 102-95

Σε ένα δραματικό και επεισοδιακό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης υπερείχε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Παρά την εντυπωσιακή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι γηπεδούχοι κράτησαν την ψυχραιμία τους και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στην παράταση, εξασφαλίζοντας τη σπουδαία επικράτηση.

Μετά από ένα ισόπαλο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης ανέβασε ρυθμό στην επανάληψη και κατάφερε να φτάσει ακόμη και σε διψήφια διαφορά πόντων απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των “πρασίνων” ήταν εμφανώς εκνευρισμένη με τη διαιτησία, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν και ο Ρισόν Χολμς να αποβληθούν στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετά από αμφισβητούμενη φάση φάουλ στον Αμερικανό σέντερ.

Ωστόσο, οι “πράσινοι” αντέδρασαν εντυπωσιακά με ένα 11-0 σερί, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα κρίσιμο τρίποντο του Χουάντσο, ισοφαρίζοντας το σκορ στο 87-87 και οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, όμως, ο Άρης ανέκτησε τον έλεγχο, με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Μποχωρίδη να πετυχαίνουν καθοριστικά καλάθια και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική αμυντική εμφάνιση, κόβοντας κρίσιμα σουτ και βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στην τελική νίκη.

Για τον Παναθηναϊκό, οι Γκραντ και Οσμάν, με 15 πόντους έκαστος, και ο Σορτς με 16 πόντους, ήταν οι κορυφαίοι παίκτες, ενώ για τον Άρη, οι Μήτρου-Λονγκ (24 πόντοι), Νουά (19 πόντοι και 10 ριμπάουντ) και Αντετοκούνμπο (11 πόντοι και 6 τάπες) έκαναν τη διαφορά, οδηγώντας την ομάδα τους σε μία εντυπωσιακή νίκη στην Stoiximan Basket League.