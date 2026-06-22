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Βέλγιο – Ιράν 0-0: Η ηγετική ομιλία του Ταρέμι μετά το τέλος του αγώνα (βίντεο)

Το Ιράν στάθηκε επάξια απέναντι στο φαβορί του ομίλου Βέλγιο

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Η ηγετική ομιλία του Ταρέμι μετά το τέλος του αγώνα (βίντεο)
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Το Ιράν πήρε ακόμη μία ισοπαλία μένοντας στο 0-0 απέναντι στο απόλυτο φαβορί του 7ου ομίλου και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην φάση του “32” του Μουντιάλ 2026. Μάλιστα, μία από τις πιο δυνατές εικόνες του Μουντιάλ πρόσφερε ο Ταρέμι μετά το 0-0 του Ιράν με το Βέλγιο το βράδυ της Κυριακής.

Ο φορ του Ολυμπιακού μάζεψε τους συμπαίκτες και προχώρησε σε μία εμψυχωτική ομιλία μετά την ισοπαλία με το Βέλγιο με το Ιράν πλέον να ψάχνει μία νίκη για να κλειδώσει την πρόκριση την επόμενη αγωνιστική. Ο φορ του Ολυμπιακού μπήκε στο κέντρο του ιρανικού κύκλου και προχώρησε σε μία ηγετική ομιλία προς τους συμπαίκτες του.

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Ο Ταρέμι έφτασε κοντά στο γκολ που ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ στο πρώτο ημίχρονο, κέρδισε την αποβολή του Ενγκόι, αλλά δεν μπόρεσε να φέρει τη νίκη για την ομάδα του.

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