Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Σήμερα η παρουσίαση από τον Παναθηναϊκό – Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι οπαδοί των πρασίνων

Στις 13:00 στο T-Center

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Σήμερα η παρουσίαση από τον Παναθηναϊκό – Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι οπαδοί των πρασίνων
EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός καθώς σήμερα θα γίνει η παρουσίαση που θα σημαίνει μία νέα εποχή για το “τριφύλλι”.

Ο Σέρβος θρύλος της EuroLeague που συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με τους “πρασίνους” επιστρέφει μετά από 14 χρόνιο στο “σπίτι” του.  Η πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στις 13:00 στο T-Center.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον Zοτς. Ήδη το πόσο του συμβολαίου που θα λάβει ο Σέρβος έχει γίνει γνωστό καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα λάβει πάνω από 11 εκατ. για τα επόμενα 3 χρόνια.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για το μπάτζετ κάνουν λόγο για αύξηση που θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ και συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο με την διοίκηση να θέλει να ενισχύσει όσο περισσότερο μπορεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς στηρίζοντας παράλληλα τα “θέλω” του Ζοτς.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026: Το βασιλικό ζευγάρι της Ολλανδίας χόρεψε στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό 0-0 με τον Ισημερινό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026: Το βασιλικό ζευγάρι της Ολλανδίας χόρεψε στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό 0-0 με τον Ισημερινό

Ιστορικό αποτέλεσμα για το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026 το περασμένο Σάββατο καθώς η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ απέσπασε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι μετά το 0-0 του Κουρασάο με τον Ισημερινό το Σάββατο, το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, το οποίο νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δει την Ολλανδία να κερδίζει […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ