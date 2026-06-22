Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Σήμερα η παρουσίαση από τον Παναθηναϊκό – Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι οπαδοί των πρασίνων

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός καθώς σήμερα θα γίνει η παρουσίαση που θα σημαίνει μία νέα εποχή για το “τριφύλλι”.

Ο Σέρβος θρύλος της EuroLeague που συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με τους “πρασίνους” επιστρέφει μετά από 14 χρόνιο στο “σπίτι” του. Η πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στις 13:00 στο T-Center.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον Zοτς. Ήδη το πόσο του συμβολαίου που θα λάβει ο Σέρβος έχει γίνει γνωστό καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα λάβει πάνω από 11 εκατ. για τα επόμενα 3 χρόνια.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για το μπάτζετ κάνουν λόγο για αύξηση που θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ και συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο με την διοίκηση να θέλει να ενισχύσει όσο περισσότερο μπορεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς στηρίζοντας παράλληλα τα “θέλω” του Ζοτς.