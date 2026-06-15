Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Αλληλοεξοντώθηκαν στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026

Βέλγιο και Αίγυπτος αλληλοεξοντώθηκαν μένοντας στο 1-1 στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Δευτέρας 16/6.

Συγκεκριμένα, ο Ασούρ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ για την Αίγυπτο, με τον Χάνι με αυτογκόλ στο 66ο λεπτό να κάνει το 1-1 που έμελλε να είναι το τελικό σκορ ανάμεσα στις δυο πλευρές.