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Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Αλληλοεξοντώθηκαν στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026

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Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Αλληλοεξοντώθηκαν στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026
DEBATER NEWSROOM
UPD: 00:05

Βέλγιο και Αίγυπτος αλληλοεξοντώθηκαν μένοντας στο 1-1 στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Δευτέρας 16/6.

Συγκεκριμένα, ο Ασούρ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ για την Αίγυπτο, με τον Χάνι με αυτογκόλ στο 66ο λεπτό να κάνει το 1-1 που έμελλε να είναι το τελικό σκορ ανάμεσα στις δυο πλευρές.

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