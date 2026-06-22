Συγκίνηση στην παρουσίαση Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό: “Μεγάλη τιμή που είμαι ξανά εδώ, είμαι έτοιμος να δουλέψω”

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κλίμα συγκίνησης η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center για την ιστορική επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.

Οι πράσινοι παρουσίασαν επίσημα τον θρυλικό προπονητή από την Σερβία το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στο T-Center παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Ζοτς έφτασε στο Telekom Center Athens όπου τον υποδέχθηκε ο GM των πράσινων, Δημήτρης Κοντός.

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Την παρουσίαση άνοιξε ο κ. Γιαννακόπουλος με μία σύντομη τοποθέτηση μιλώντας για μία υπόσχεση που είχε δώσει το 2024 για τον Παναθηναϊκό.

«Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Είχα πει το 2024 ότι θα προσπαθήσω να κάνω μεγάλο τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο αυτό αλλά κάτι περισσότερο. Το 2024 κατακτήσαμε την Ευρωλιγκα και έχουμε πλέον ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε τον κορυφαίο όλων ως προπονητή, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είμαστε όλοι εδώ ξανά μαζί για να χτίσουμε κάτι πολύ μεγάλο. Καλώς όρισες ξανά» είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.

Ακολούθησε η δήλωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπου μίλησε για την σχέση του με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου: “Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που μου δίνει την ευκαιρία. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Κάθε φορά που έρχομαι είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Έχω σύνδεση με την πόλη της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ.”

Σε ερώτηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε πως: “Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες δύο ημέρες. Μέχρι πριν από δύο ημέρες υπήρχαν συζητήσεις και, πάνω απ’ όλα, έπρεπε να δείξω σεβασμό στον εαυτό μου και σε όσα πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και, τελικά, συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα.”

Σε ερώτηση για την αποθέωση του κόσμου απευθύνθηκε στον Φραγκίσκο Αλβέρτη στα ελληνικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν περίμενα ότι θα ήταν κόσμος ούτε ότι θα ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνουν κάθε φορά. Είμαι έτοιμος να δουλέψω.

Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος ε;;;» είπε λέγοντας την τελευταία ατάκα στα ελληνικά.

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Στο T-Center μαζεύτηκε πλήθος κόσμου του Παναθηναϊκού που παρακολούθησε από κοντά την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

eurokinissi

Όπως ανέφερε η «Mozzart Sport», ο Ομπράντοβιτς θα έχει στο πλευρό του τους assistant coaches που είχε και μέχρι πρότινος στην Παρτίζαν. Ο λόγος για τους Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροϊτς, ενώ αναμένεται αύξηση του μπάτζετ για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών για κάτι παραπάνω από 11 εκατ. ευρώ και γυρίζει στο σπίτι του έπειτα από 14 χρόνια και θητείες σε Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν.