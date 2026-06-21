Βέλγιο – Ιράν: Καρέ καρέ η φάση του γκολ του Ταρέμι που ακυρώθηκε μέσω VAR
Σκόραρε αλλά δεν μέτρησε το γκολ για τον επιθετικό του Ολυμπιακού
Ο Ταρέμι σκόραρε για το Ιράν κόντρα στο Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω του VAR.
Συγκεκριμένα, ο Χατζισαφί εκτέλεσε πανέξυπνα ένα φάουλ του Ιράν δίνοντας στον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0 αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω του VAR ως οφσάιντ.
Δείτε τη φάση
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις