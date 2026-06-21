Βέλγιο – Ιράν: Καρέ καρέ η φάση του γκολ του Ταρέμι που ακυρώθηκε μέσω VAR

Ο Ταρέμι σκόραρε για το Ιράν κόντρα στο Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω του VAR.

Συγκεκριμένα, ο Χατζισαφί εκτέλεσε πανέξυπνα ένα φάουλ του Ιράν δίνοντας στον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0 αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω του VAR ως οφσάιντ.

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