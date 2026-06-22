Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δίπλα στον Ζοτς στο T-Center

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και δίπλα του κατά την παρουσίαση του θα βρεθεί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ανακοινώσει ότι η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας στις 13:00 στο νέο lounge του γηπέδου.

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Ο “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό του Σέρβου τεχνικού, για τον οποίο ετοιμάζουν και αποθεωτική υποδοχή στο T-Center, οι οπαδοί του “τριφυλλιού”.