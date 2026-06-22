Κουφονικολάκου: “Θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση της διαφθοράς και από την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων”

Για τους τρόπους χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συγκεκριμένα, η κ. Κουφονικολάκου, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Θέλουμε την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, τον παραγωγικό σχηματισμό της χώρας και την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος».

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Στη συνέχεια, ανέφερε: «στην ερώτηση “πού θα βρείτε τα λεφτά“, απαντάμε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25-30%. Μόνη της η καταπολέμηση της διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση. Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι απώλεια; Τα καρτέλ; Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 2% πλεονάσματα και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δισ. είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, ξοδεύει σε “κουπόνια” και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και η φορολόγηση «όχι της μισθωτής εργασίας, ούτε της ακίνητης περιουσίας αλλά των μερισμάτων, των τόκων δηλαδή από την “υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».

Όπως εξήγησε, ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα βρεθούν από την καταπολέμηση της διαφθοράς. «Με βάση τον ίδιο τον ΟΟΣΑ, η απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης από τη διαφθορά, από τη διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις, από τη διαφθορά, η οποία παρατηρείται σε ένα μεγάλο εύρος, σε μεγάλη ένταση, έκταση και βάθος στη σημερινή ελληνική δημόσια διοίκηση, η απώλεια φτάνει το 25% σε ορισμένα είδη και το 30%. Άρα μόνη της η καταπολέμηση της διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση». «Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι απώλεια; Δεν έχουμε εκπτώσεις στα καρτέλ, στις δημόσιες συμβάσεις; Δεν είναι μια τεράστια απώλεια; ».

Επιπλέον πόροι θα προκύψουν από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών με κύρια στόχευση την μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία και την προστασία της μεσαίας τάξης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. είπε χαρακτηριστικά ότι «αρκετά οι μισθωτοί επωμίστηκαν το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας» και πρόσθεσε πως στόχος είναι να αυξηθεί ο φόρος εισοδήματος από περιουσία, «η οποία δεν προέρχεται ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από ακίνητη περιουσία. Προέρχεται από ακίνητη περιουσία. Δηλαδή από μερίσματα, από τόκους, Από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου». Σημείωσε μάλιστα ότι «αυτό είναι και κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Τι θέλουμε να πούμε; Ότι οι άλλες χώρες του ΟΟΣΑ που φορολογούν πιο συνετά, που εξασφαλίζουν ανταποδοτικότητα, τα στοιχειώδη αναφορικά με την προστασία, την κοινωνική, με τις θέσεις εργασίας, με την ενεργειακή αυτονομία. Αυτές οι χώρες είναι χαζές και εμείς είμαστε οι έξυπνοι;»

«Πρώτη φορά βλέπω τόσο άγχος στα πάνελ για τη φορολόγηση του πλούτου» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Θεώνη Κουφονικολάκου σχολιάζοντας τις ερωτήσεις αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών της κυβέρνησης όλες τις προηγούμενες ημέρες.