Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026: Το βασιλικό ζευγάρι της Ολλανδίας χόρεψε στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό 0-0 με τον Ισημερινό

Ιστορικό αποτέλεσμα για το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026 το περασμένο Σάββατο καθώς η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ απέσπασε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έτσι μετά το 0-0 του Κουρασάο με τον Ισημερινό το Σάββατο, το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, το οποίο νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δει την Ολλανδία να κερδίζει 5-1 τη Σουηδία, κατέβηκε στα αποδυτήρια και γιόρτασε μαζί τους διεθνείς. Να θυμίσουμε ότι το Κουρασάο ανεξαρτητοποιήθηκε το 2010 όντας μέρος των Ολλανδικών Αντίλλων μέχρι τότε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίχτες του Κουρασάο χόρεψαν μαζί με τον βασιλιά Βίλεμ-Αλέξανδρο αν και τις εντυπώσεις έκλεψε η βασίλισσα Μάξιμα. Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026

Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας συνομίλησε με τον προπονητή του Κουρασάο, Ντικ Άντβοκαατ, και συνεχάρη έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές για την ιστορική επιτυχία τους.