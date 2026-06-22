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Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026: Το βασιλικό ζευγάρι της Ολλανδίας χόρεψε στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό 0-0 με τον Ισημερινό

Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026: Το βασιλικό ζευγάρι της Ολλανδίας χόρεψε στα αποδυτήρια μετά το ιστορικό 0-0 με τον Ισημερινό
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Ιστορικό αποτέλεσμα για το Κουρασάο στο Μουντιάλ 2026 το περασμένο Σάββατο καθώς η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ απέσπασε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έτσι μετά το 0-0 του Κουρασάο με τον Ισημερινό το Σάββατο, το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, το οποίο νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δει την Ολλανδία να κερδίζει 5-1 τη Σουηδία, κατέβηκε στα αποδυτήρια και γιόρτασε μαζί τους διεθνείς. Να θυμίσουμε ότι το Κουρασάο ανεξαρτητοποιήθηκε το 2010 όντας μέρος των Ολλανδικών Αντίλλων μέχρι τότε.

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Οι παίχτες του Κουρασάο χόρεψαν μαζί με τον βασιλιά Βίλεμ-Αλέξανδρο αν και τις εντυπώσεις έκλεψε η βασίλισσα Μάξιμα.

Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας συνομίλησε με τον προπονητή του Κουρασάο, Ντικ Άντβοκαατ, και συνεχάρη έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές για την ιστορική επιτυχία τους.

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