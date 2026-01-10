Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: “Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο”

Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρομήτου με 0-2 στο Περιστέρι στην αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της Super League.

Ο Ιρανός φορ μετά το παιχνίδι μίλησε στη NOVA τόσο για το διπλό όσο και για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν καθώς δεν πανηγύρισε το τέρμα που πέτυχε.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το παιχνίδι: «Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον προπονητή του, οποίος έφτασε τα 99 του ματς στον Ολυμπιακό: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζει θερμά τα γκολ του: «Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».