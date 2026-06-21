Βέλγιο – Ιράν 0-0: Αλληλοεξοντώθηκαν και θα παλέψουν στο φινάλε για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, όσο και αν προσπάθησαν οι δυο χώρες δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη που τόσο πολύ ήθελαν και έφτασαν τους δυο βαθμούς η κάθε μια χώρα.

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Πλέον, άπαντες θα περιμένουν να μάθουν το αποτέλεσμα του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο (έχουν από έναν βαθμό) για να δουν το τι μέλλει γενέσθαι την τελευταία αγωνιστική όπου το Ιράν αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και το Βέλγιο τη Νέα Ζηλανδία.

Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία για τους «κόκκινους διαβόλους», δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά το 67′.

Τότε το Βέλγιο έμεινε με 10 παίκτες, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ενγκόι. Ο αμυντικός της Λιλ ενώ ήταν μόνος του έκανε λάθος κοντρόλ, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα κι ενώ έφευγε με κατεύθυνση προς την περιοχή του Κουρτουά ανατράπηκε από τον Ενγκόι. Χωρίς κανένα δισταγμό ο Ερέρα τον απέβαλλε.

Πλέον, οι δύο ομάδες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του γκρουπ μετρούν ισάριθμες ισοπαλίες (οι Ασιάτες είχαν μείνει στο 2-2 με τη Ν. Ζηλανδία) κι όπως γίνεται αντιληπτό η τελευταία αγωνιστική για αμφότερες θα είναι καθοριστική (το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τους Νεοζηλανδούς και το Ιράν την Αίγυπτο).

Το αποψινό 0-0 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δύο τερματοφύλακες. Ο Τιμπό Κουρτουά έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε σουτ των Εζατολάχι και Ταρέμι, ενώ μακράν τις δύο κορυφαίες αποκρούσεις έκανε στο 58′ και 86′ ο πορτιέρε του Ιράν, Μπεϊρανβάντ, σε ισάριθμα βολέ του Ντε Κάιπερ.