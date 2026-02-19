Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα – Κόστισε η ήττα του Ολυμπιακού από την Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 0-2 την Τετάρτη 18/02, χάνοντας σημαντική ευκαρία να ανεβάσει στην κατάταξη της UEFA την Ελλάδα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση στην κατάταξη με 46.312 βαθμούς, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν έδαφος για να προσπεράσει η Ελλάδα την Τσεχία στην 10η θέση. Η θέση που κατέχουν οι Τσέχοι δίνουν εισιτήριο για απευθείας συμμετοχή στην League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League σήμερα 19/02 θα δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στην χώρα να ανέβει στην κατάταξη της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA: