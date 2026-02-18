Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Τον «τιμώρησε» ο Σικ και πάει με την πλάτη στον τοίχο στην Γερμανία

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα λάθη του και ηττήθηκε με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός έδρας για τα playoffs του Champions League.

Πλέον οι Πειραιώτες θα πάνε στην έδρα της γερμανικής ομάδας την επόμενη Τρίτη 24/2 (22:00) με σκοπό να κάνουν το «θαύμα» και να ανατρέψουν το σκορ παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα δυο γκολ για τους Γερμανούς σημείωσε ο Πάτρικ Σικ στο 60ο λεπτό αρχικά και στο 63ο λεπτό το δεύτερο, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Οι δυο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο ημίχρονο αποφασισμένες να μην αφήσουν τον αντίπαλο τους να φτάσει σε κάποιο γκολ, ενώ ο Ολυμπιακός κυρίως από τα πλάγια προσπαθούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να σκοράρει.

Οι Γερμανοί πάντως ήταν αυτοί που απείλησαν σε δυο φάσεις, με τον Τζολάκη να σώζει την εστία του από τις προσπάθειες των Σικ και Μάτσα.

Παράλληλα, ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Ταρέμι.

Και κάπου εκεί φτάσαμε στη φάση με την τρομακτική σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα αλλά και στο γκολ που σημείωσε ο Ελ Κααμπί αλλά ακυρώθηκε επειδή ήταν οφσάιντ ο Ταρέμι.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυναμικά και στο δεύτερο μέρος με τους Μάρτινς (σουτ) και Μπιανκόν (κεφαλιά) να μην μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λεβερκούζεν ήταν τελικά αυτή που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα καθώς ο Σικ στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης νίκησε και την άμυνα του Ολυμπιακού αλλά και τον Τζολάκη και έκανε το 0-1.

Τρία λεπτά αργότερα ο Τσέχος επιθετικός έκανε το 0-2 με κεφαλιά από κόρνερ του Γκριμάλντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, δεν άλλαξε κάτι, με την Λεβερκούζεν να παίρνει τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης.