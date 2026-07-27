Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο – Δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγους μήνες

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της καναδικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στις 04:46 τοπική ώρα (11:46 ώρα Ελλάδας), αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν ένα λευκό αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες να απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο.

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Καταδίωξη χωρίς αποτέλεσμα

Ακολούθησε καταδίωξη του οχήματος, ωστόσο οι ύποπτοι κατάφεραν να διαφύγουν.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και οι αστυνομικοί εντόπισαν κάλυκες έξω από το αμερικανικό προξενείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Δεύτερη επίθεση μέσα σε τεσσερισήμισι μήνες

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με στόχο το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο μέσα σε περίπου τεσσερισήμισι μήνες.

Στις 10 Μαρτίου, το διπλωματικό κτίριο είχε δεχθεί ξανά πυροβολισμούς. Τον Ιούνιο, δύο νεαροί ηλικίας 18 και 19 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εκείνη την επίθεση, η οποία είχε οδηγήσει στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές διπλωματικές αποστολές, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.