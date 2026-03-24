Euroleague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο «διπλό» στο Σαράγεβο και πλέον μπήκε «ζεστά» και πάλι στο κόλπο της εξάδας, που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 107-104 από το προσωρινό «σπίτι» της Ντουμπάι, για την 33η αγωνιστική, πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και με ρεκόρ 19-14 άφησαν πίσω τους κάθε σενάριο ισοβαθμίας με την ομάδα των Εμιράτων, που υποχώρησε στο 17-16 και είχε ηττηθεί από το «τριφύλλι» στο ΟΑΚΑ.

Ένα φάουλ του Εβάν Φουρνιέ στον Σέρχιο Ντε Λαρέα, στέρησε από τον Ολυμπιακό ένα σπουδαίο «διπλό» κορυφής στη Euroleague.

Ο 21χρονος γκαρντ δεν λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και με 2/2 χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη με 85-84, για την 33η αγωνιστική. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι», που ήταν μπροστά στο σκορ μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, υποχώρησαν στο 22-12, ενώ οι «νυχτερίδες» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 21-12, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Παρτίζαν – Βιλερμπάν

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague

Οι αγωνιστικές ως το φινάλε της regular season

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)