Ντουμπάι – Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Μεγάλο διπλό και κοιτάει και την εξάδα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 107-104 της Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ήθελαν οπωσδήποτε τη νίκη και κατάφεραν να την πάρουν προκειμένου να απομακρυνθούν από την 10η θέση και να κοιτάζουν πλέον και την εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs της Euroleague.

Τριπλέτα «φωτιά» για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν οι Όσμαν (23 πόντοι), Χέις Ντέιβις (22 πόντοι) και Ναν (21 πόντοι), ενώ ο Λεσόρ είχε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Μούσα σταμάτησε στους 31 πόντους, με τον Μπέικον να έχει 23 πόντους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίτσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 23 (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπέρτανς 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντερσον 5 (1), Κόντιτς 4 (3 ριμπάουντ), Μούσα 31 (4/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Καμπενγκέλε 16 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 9 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Πετρούσεβ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπόκλο 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 2, Όσμαν 23 (5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 22 (3/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτογλου 6 (2/2 τρίποντα)