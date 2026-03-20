Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 18-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Η αγωνιστική… ανάσταση του Κέντρικ Ναν στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός… θυμήθηκε την άμυνα, έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους «πράσινους» για την ανατροπή από το -12 (50-62 στο 28΄) και την επίτευξη της δεύτερης διαδοχικής νίκης στη Euroleague.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens, για την 32η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14, με το οποίο παραμένει στα play in και κοιτάζει ψηλότερα. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη 14η ήττα τους και υποχώρησαν εκτός εξάδας.

Νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία πέτυχε η Ζαλγκίρις με 87-85 επί της Ρεάλ στο Κάουνας. Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό οι Λιθουανοί έφτασαν στο 18-14 μετά από 32 αγώνες στη Euroleague πραγματοποιώντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για τα play in. Οι Ισπανοί με 20-12 είναι ήδη στα play off και συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την πρώτη τετράδα.

Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε έδωσε τέλος στην Κωνταντινούπολη στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής της Euroleague

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν – Dubai BC 74-87

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00

Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30

Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30

Οι αγωνιστικές ως το φινάλε της regular season

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)