Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 18-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR
Το πρόγραμμα ως το τέλος της regular season
Η αγωνιστική… ανάσταση του Κέντρικ Ναν στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός… θυμήθηκε την άμυνα, έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους «πράσινους» για την ανατροπή από το -12 (50-62 στο 28΄) και την επίτευξη της δεύτερης διαδοχικής νίκης στη Euroleague.
Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens, για την 32η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14, με το οποίο παραμένει στα play in και κοιτάζει ψηλότερα. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη 14η ήττα τους και υποχώρησαν εκτός εξάδας.
Νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία πέτυχε η Ζαλγκίρις με 87-85 επί της Ρεάλ στο Κάουνας. Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό οι Λιθουανοί έφτασαν στο 18-14 μετά από 32 αγώνες στη Euroleague πραγματοποιώντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για τα play in. Οι Ισπανοί με 20-12 είναι ήδη στα play off και συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την πρώτη τετράδα.
Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε έδωσε τέλος στην Κωνταντινούπολη στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής της Euroleague
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66
Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν – Dubai BC 74-87
Παρί – Παρτίζαν 81-90
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00
Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30
Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30
Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30
Οι αγωνιστικές ως το φινάλε της regular season
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
