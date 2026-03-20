Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Έβγαλε ψυχή και με ανατροπή πήρε σημαντική νίκη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρότι βρέθηκε στο -12 (62-50) στο τρίτο δεκάλεπτο τελικά επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα εντός έδρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε στο 18-14, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος ωστόσο έχει την ισοβαθμία ανάμεσα στις δυο ομάδες καθώς οι «πράσινοι» δεν κάλυψαν τη διαφορά του πρώτου αγώνα στο Βελιγράδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 29-20 με δυο βολές του Μπολομπόι στο 11′. Ο Φαρίντ μείωσε σε 24-29 με κάρφωμα για να έρθει ο Μπολομπόι και πάλι να κάνει το 26-33. Οι Σέρβοι συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και πήγαν μπροστά στο ημίχρονο με επτά πόντους (48-41).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έσφιξε την άμυνα του και μείωσε σε 50-52 με καλάθι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πέντε λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Όμως και πάλι οι Σέρβοι βρήκαν τη λύση και έκαναν το 50-58 με καλάθι του Οτζελέγιε, ενώ στη συνέχεια έτρεξαν σερί 4-0 και πήγαν τη διαφορά στο +12 (50-62).

Οι αποδοκιμασίες του κόσμου που βρέθηκε στο T-Center σαν να ξύπνησε τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν που έτρεξαν επιμέρους σκορ 5-0 και μείωσαν σε 55-62. Μάλιστα, με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Χέιζ Ντέιβις με τρίποντο μείωσε σε 63-65.

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Ναν, ο οποίος με δυο τρίποντα έγραψε το 69-65 με πέντε λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έγραψε το 78-71, ενώ ο Μπάτλερ απάντησε για το 78-74.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:20-27, 41-48, 55-62, 82-74