Εμπρησμός στη Marfin: Απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγούνται σήμερα Τρίτη 14/7 οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φονικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010, ενώ αναμένεται και η έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς η επίθεση εκείνη είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της τράπεζας, την 32χρονη έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον 36χρονο Επαμεινώνδα Τσάκαλη, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία.

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Εμπρησμός στη Marfin: Η σύλληψη της 46χρονης και η έκδοση στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, η βρετανική Δικαιοσύνη εξετάζει την υπόθεση της 46χρονης, η οποία συνελήφθη από τις χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Η κατηγορούμενη, μητέρα δύο παιδιών, διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον τα τελευταία επτά χρόνια και μόλις ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με το τμήμα Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας αθώα και εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις.

Ωστόσο, προτού προλάβει να επιβιβαστεί στην προγραμματισμένη πτήση της Ryanair προς την Αθήνα, συνελήφθη κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων.

Πλέον κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία εκδόσεων στο Λονδίνο και παρουσιάζεται σήμερα στο δικαστήριο Westminster Magistrates προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία έκδοσής της.

Εφόσον συναινέσει, η μεταφορά της στην Ελλάδα από κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών θα γίνει άμεσα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες.

Σήμερα Τρίτη, η γυναίκα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο δικαστήριο του Westminster Magistrates στο Λονδίνο, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του διεθνούς εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές Αρχές.

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Εμπρησμός Marfin: Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

«Μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι το ανώνυμο email (το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν) που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση», σύμφωνα με τους συνηγόρους των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Marfin, Αννυς Παπαρρούσου και Θανάση Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για τις απολογίες τους.

Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας, που αφορά μία μέτρια, μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιγνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

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Η υπεράσπιση θεωρεί ότι πρέπει να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email.

Οι συνήγοροι σημείωσαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα», ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

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Η κ. Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της, έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα.

Στο κάδρο δύο νέοι ύποπτοι

Εν τω μεταξύ, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία και η ταυτοποίησή τους θα συμπληρώσει το παζλ των πέντε βασικών υπόπτων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός που πέταξε τη βόμβα μολότοφ, ενώ ο άλλος είναι ο άνθρωπος που περιέλουσε το εσωτερικό της τράπεζας με εύφλεκτο υλικό.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη πραγματοποιήσει έρευνες στα σπίτια τους σε Πειραιά και Καισαριανή, κατάσχοντας ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα που αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.