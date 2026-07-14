Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα σε στόχους του Ιράν – Ένας νεκρός από ιρανικά πλήγματα σε τάνκερ και Μπαχρέιν

Σε τροχιά ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης έχει μπει η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίζουν στα πλήγματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν ευθέως την Τεχεράνη για πυραυλική επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης όχι μόνο επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν τα τάνκερ, αλλά προειδοποίησαν ότι όποιος αγνοεί τις εντολές τους θα συμβάλει στη δημιουργία παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Την ίδια ώρα και παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Πεντάωρη αμερικανική επιχείρηση με πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 22:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), έπειτα από πεντάωρη αποστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν.

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Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Μπουσέρ, Τσα Μπαχάρ, Τζασκ, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς. BREAKING: CENTCOM says U.S. forces launched a new five-hour wave of strikes late tonight against Iranian military targets in Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, and Bandar Abbas, targeting coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime assets in response… pic.twitter.com/BVR8Pnb2KW ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Η CENTCOM υποστήριξε ότι τα πλήγματα συνέβαλαν στην περαιτέρω υποβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, εγκαταστάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ναυτικών υποδομών.

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Παράλληλα, η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον Χιου Χιούιτ ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη.

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Q: You told Congress we are back at war with Iran. How long do you expect this to take?



TRUMP: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're attacking them tonight. I think in the end we'll end up controlling the whole thing. pic.twitter.com/oDTQQqfc1W— Aaron Rupar (@atrupar) July 13, 2026

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως «Pickaxe Mountain», λέγοντας ότι «θα την καταστρέψουμε». Παράλληλα, σχετικά με το «Μνημόνιο Συνεννόησης» που είχε υπογράψει ο ίδιος με την Τεχεράνη, υποστήριξε ότι αποτελούσε «μια δοκιμασία» και ότι το Ιράν δεν την τήρησε.

Ένας νεκρός από ιρανική επίθεση σε δυο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνωστοποίησε σήμερα ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δυο δεξαμενόπλοια της χώρας στο στενό του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός.

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα «τον θάνατο Ινδού, μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Mombasa, και τους τραυματισμούς άλλων οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που υπέστησαν σοβαρά τραύματα», συνέχισε η ίδια πηγή.

Οι τραυματίες είναι έξι υπήκοοι Ινδίας και δυο υπήκοοι Ουκρανίας, διευκρίνισε το υπουργείο, προσθέτοντας πως τάνκερ υπέστησαν υλικές ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι οποίες πλέον τέθηκαν «υπό έλεγχο».

Το υπουργείο Άμυνας «καταδίκασε» τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «αυθάδη» επίθεση «καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής», διαμηνύοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα «ανταποδώσει» μετά την ιρανική «κλιμάκωση».

Ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφέρ. The siren has been sounded , Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2026 🇮🇷🇧🇭🇺🇸 Iranian missiles are striking U.S. bases in Bahrain, with powerful explosions being heard now. pic.twitter.com/tTIq5dMb4W— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 14, 2026

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως «ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι, «για λόγους δικαιοσύνης», θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται.

Από την πλευρά της, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι ο «φύλακας» των Στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο «για πάντα», προσθέτοντας ειρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ: «Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια, ή 2%, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,65 δολαρίων, ή 2,1%, φτάνοντας τα 79,79 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Μάιο του 2020.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.