Κικίλιας από το λιμάνι του Πειραιά: “Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Ακολουθούμε τις οδηγίες των λιμενικών”

Έκκληση στους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλειά τους απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, που βρέθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι.

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«Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10.700.000 άνθρωποι», τόνισε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχη του Λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

«Η εξυπηρέτηση την οποία οι άντρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

«Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας», πρόσθεσε ο Βασίλης Κικίλιας.

«Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το peak του Δεκαπενταύγουστου θα αυξάνονται συνεχώς οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι’ αυτό θερμά παρακαλώ, λίγο υπομονή, καλή διάθεση», είπε ακόμα και ευχήθηκε καλές διακοπές στους ταξιδιώτες και ασφαλή ταξίδια στους ναυτικούς.

«Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα» υπογράμμισε ο υπουργός και ευχήθηκε «καλά ταξίδια και καλές θάλασσες» στους ανθρώπους της ναυτιλίας που μεταφέρουν καθημερινά χιλιάδες επιβάτες από και προς τα νησιά