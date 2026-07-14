Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Ξεπέρασε τα 85 δολάρια τo Brent – Κρίση διαρκείας προεξοφλούν οι αγορές για το Ορμούζ

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου και σήμερα Τρίτη 14/7, στον απόηχο της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και της επαναφοράς του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η τιμή του πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε στα 85 δολάρια ανά βαρέλι καταγράφοντας κέρδη πάνω από 10% αυτή την εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για το νέο καθεστώς που θα διέπει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

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Την ίδια ώρα, το αργό πετρέλαιο τύπου WTI που διαπραγματεύεται μια «ανάσα» από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αποζημίωση 20% για τα φορτία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιωθούν από χώρες που επωφελούνται από τις προσπάθειές τους να εγγυηθούν ασφαλή διέλευση από το στενό πέρασμα, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Εν τω μεταξύ χθες Δευτέρα καταγράφηκε η ισχυρότερη ημερήσια άνοδος του Brent από τον Μάιο του 2020. Το διεθνές συμβόλαιο έκλεισε με άνοδο 9,6%, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 9,4%.

Έτσι, μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις, η αγορά πρόσθεσε σχεδόν 12% στην τιμή του πετρελαίου, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως η κρίση δεν θα είναι προσωρινή αλλά διαρκείας.