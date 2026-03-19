Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός – Το πρόγραμμα ως το τέλος της regular season

Ο Ολυμπιακός νίκησε και την Μπασκόνια το βράδυ της Πέμπτης 19/3 και ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Κουρασμένος από την επιβλητική νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και απελπιστικά άστοχος από τα 6,75 (4/22 τρίποντα), ο Ολυμπιακός πήρε μία επαγγελματική νίκη επί της Μπασκόνια στο ΣΕΦ και με ρεκόρ 22-11 παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, τη στιγμή που είναι «αγκαλιά» με το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 90-80 της Μπασκόνια, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην 23η ήττα τους.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Euroleague

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν – Dubai BC

Παρί – Παρτίζαν

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00

Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30

Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30

Οι αγωνιστικές ως το φινάλε της regular season

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)