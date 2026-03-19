Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός – Το πρόγραμμα ως το τέλος της regular season
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Ο Ολυμπιακός νίκησε και την Μπασκόνια το βράδυ της Πέμπτης 19/3 και ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.
Κουρασμένος από την επιβλητική νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και απελπιστικά άστοχος από τα 6,75 (4/22 τρίποντα), ο Ολυμπιακός πήρε μία επαγγελματική νίκη επί της Μπασκόνια στο ΣΕΦ και με ρεκόρ 22-11 παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, τη στιγμή που είναι «αγκαλιά» με το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 90-80 της Μπασκόνια, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην 23η ήττα τους.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Euroleague
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66
Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν – Dubai BC
Παρί – Παρτίζαν
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00
Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30
Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30
Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30
Οι αγωνιστικές ως το φινάλε της regular season
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις