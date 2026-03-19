Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Ζορίστηκε αλλά νίκησε

Ο Ολυμπιακός παρότι ζορίστηκε τελικά επικράτησε με 90-80 της Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης 19/3.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες μετά τη νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε έκαναν το 2/2 αυτή την εβδομάδα και ανέβηκαν στο 22-11 και την δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε που έχει δυο ματς λιγότερα και ρεκόρ 22-9.

Αντίθετα, η Μπασκόνια που πάλεψε για να πάρει τη νίκη έπεσε στο 9-23 μετά από 32 αγώνες.

Τα στατιστικά του αγώνα Ολυμπιακός – Μπασκόνια