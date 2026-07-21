Δράμα: Κατακλυσμός στη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη – Ο κόσμος έτρεχε να προστατευτεί από τη βροχή (βίντεο)

Άδοξο τέλος είχε η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στη Δράμα λόγω της κακοκαιρίας, καθώς ένα ξαφνικό και έντονο μπουρίνι ανάγκασε διοργανωτές, καλλιτέχνη και θεατές να διακόψουν την εκδήλωση.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής είχε καταφέρει νωρίτερα να γεμίσει το γήπεδο, με χιλιάδες θαυμαστές να δίνουν το «παρών» και να απολαμβάνουν τις επιτυχίες του. Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη της συναυλίας, ο καιρός άλλαξε απότομα, με ισχυρές βροντές και έντονη βροχόπτωση να καθιστούν αδύνατη τη συνέχισή της.

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Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται στιγμές πανικού, καθώς οι παρευρισκόμενοι έτρεχαν να βρουν καταφύγιο από τη δυνατή βροχή, ενώ αρκετοί εγκατέλειπαν βιαστικά τον χώρο της εκδήλωσης.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι καταγγελίες από θεατές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αποχώρηση του κοινού πραγματοποιήθηκε από μία μόνο έξοδο, γεγονός που προκάλεσε συνωστισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν υπήρχε συντονισμένο σχέδιο εκκένωσης του χώρου, κάτι που προκάλεσε έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τους διοργανωτές σχετικά με τις καταγγελίες για τη διαδικασία εκκένωσης.

Η συναυλία σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 21/07.