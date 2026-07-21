Ο καύσωνας δοκιμάζει τα όρια των εργαζομένων – Τι είναι το θερμικό στρες

Η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω του πρώτου κύματος καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι, με την ακραία ζέστη να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας.

Η θερμική καταπόνηση ή θερμικό στρες είναι η επιβάρυνση του οργανισμού όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα ανεκτά επίπεδα, εμποδίζοντας τη φυσική ρύθμιση της θερμοκρασίας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

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Τα στοιχεία που παρουσιάζει, σε έναν χρήσιμο οδηγό το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με τίτλο Καταπόνηση στην Εργασία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Οι επιπτώσεις στην υγεία και την εργασία

-Ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκτεθεί σε ακραία ζέστη κατά την εργασία του, ενώ στον ευρωπαϊκό Νότο, με την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις, το ποσοστό φτάνει στον έναν στους τρεις.

-Σε παγκόσμιο επίπεδο το 71% του εργατικού δυναμικού, εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, με αποτέλεσμα 22,85 εκατομμύρια τραυματισμούς και σχεδόν 19.000 θανάτους κάθε χρόνο.

-Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 90% της έκθεσης και το 80% των εργατικών ατυχημάτων συμβαίνουν εκτός των επίσημων περιόδων καύσωνα, λόγω της καθημερινής συσσώρευσης θερμικής καταπόνησης.

Η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 2,3% για κάθε επιπλέον βαθμό Κελσίου πάνω από τους 19°C, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων, βιομηχανικών πυρκαγιών και υλικών ζημιών.

Καύσωνας και εργαζόμενοι: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οι ομάδες εργαζομένων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, είναι όσοι απασχολούνται στη γεωργία, στις κατασκευές, στη βιομηχανία, σε χυτήρια, θερμοκήπια, επαγγελματικές κουζίνες και άλλους χώρους με υψηλό θερμικό φορτίο, καθώς και σε εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα ή άλλες ευαλωτότητες.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, κα Ρένα Μπαρδάνη αναφέρει,«Η θερμική καταπόνηση δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική πρόκληση. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει την υγεία, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα εκατομμυρίων εργαζομένων. Οι ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφονται ολοένα και συχνότερα στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση και υπεύθυνη στάση από όλους μας, καθώς η κλιματική κρίση μεταβάλλει ριζικά τις συνθήκες εργασίας και απαιτεί άμεση προσαρμογή».

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Ο οδηγός του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. περιλαμβάνει προτάσεις για την αποτελεσματική πρόληψη της θερμικής καταπόνησης, στην εργασία όπως:

•Οργάνωση της εργασίας με μεταφορά των πιο απαιτητικών εργασιών στις δροσερότερες ώρες της ημέρας και καθιέρωση συχνών διαλειμμάτων σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

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•Σταδιακό εγκλιματισμό των εργαζομένων, ιδιαίτερα για όσους προσλαμβάνονται ή επιστρέφουν μετά από απουσία.

•Τεχνικά μέτρα, όπως ενίσχυση του αερισμού, σκίαση, θερμική μόνωση και χρήση μικροκλιματικών δεικτών, όπως ο WBGT.

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•Συνεχή πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό και εκπαίδευση για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.

•Επιλογή κατάλληλων, ελαφριών και διαπνέοντων Μέσων Ατομικής Προστασίας.