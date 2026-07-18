Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν για τον Παναθηναϊκό – Ανακοινώνεται την Κυριακή

Λίγο μετά τις 20:30 του Σαββάτου (18/7) έφτασε στην Αθήνα (με ενδιάμεση πτήση απ’ την Κωνσταντινούπολη) ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ προβλέπεται να περάσει αύριο (Κυριακή, 19/7) το πρωί στις 9:00 τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο «Υγεία», νωρίς το μεσημέρι εργομετρικά στο «Γ. Καλαφάτης» και κατόπιν θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, με ετήσιες αποδοχές περίπου 1,1 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

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Το κόστος της μεταγραφής του απ’ την τουρκική Σαμσουνσπόρ θα φτάσει τα 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και μπόνους συμμετοχών και στόχων για την επόμενη διετία που μπορούν να φτάσουν επιπλέον 1 εκατ. ευρώ.