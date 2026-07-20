Τσεντί Όσμαν: Το πρώτο μήνυμα στους οπαδούς του Δικεφάλου – “Πάμε Παοκάρα” (βίντεο)
Το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της
Ο Τσεντί Όσμαν έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά την επίσημη ανακοίνωση του Δικεφάλου για την μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού στην Ελλάδα έως τώρα.
Ο Όσμαν μέσω ενός VIDEO του ΠΑΟΚ στα social media θέλησε να δώσει το πρώτο μήνυμα στου φίλους της ομάδας oι οποίοι περιμένουν την παρουσίαση του σήμερα (20/7) στις 18:30 στην PAOK Sports Arena.
”Γεια σας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ , περιμένω να σας δω στην PAOK Sports Arena , πάμε ΠΑΟΚάρα.” τονίζει ο νέος σταρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
πηγή στην Google
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