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Τσεντί Όσμαν: Το πρώτο μήνυμα στους οπαδούς του Δικεφάλου – “Πάμε Παοκάρα” (βίντεο)

Το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της

Τσεντί Όσμαν: Το πρώτο μήνυμα στους οπαδούς του Δικεφάλου – “Πάμε Παοκάρα” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ο Τσεντί Όσμαν έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά την επίσημη ανακοίνωση του Δικεφάλου για την μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού στην Ελλάδα έως τώρα.

Ο Όσμαν μέσω ενός VIDEO του ΠΑΟΚ στα social media θέλησε να δώσει το πρώτο μήνυμα στου φίλους της ομάδας oι οποίοι περιμένουν την παρουσίαση του σήμερα (20/7) στις 18:30 στην PAOK Sports Arena.

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”Γεια σας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ , περιμένω να σας δω στην PAOK Sports Arena , πάμε ΠΑΟΚάρα.” τονίζει ο νέος σταρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

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