Τσεντί Όσμαν: Το πρώτο μήνυμα στους οπαδούς του Δικεφάλου – “Πάμε Παοκάρα” (βίντεο)

Ο Τσεντί Όσμαν έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά την επίσημη ανακοίνωση του Δικεφάλου για την μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού στην Ελλάδα έως τώρα.

Ο Όσμαν μέσω ενός VIDEO του ΠΑΟΚ στα social media θέλησε να δώσει το πρώτο μήνυμα στου φίλους της ομάδας oι οποίοι περιμένουν την παρουσίαση του σήμερα (20/7) στις 18:30 στην PAOK Sports Arena.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Cedi Osman has a message for you PAOK fans



PAOK Sports Arena | 18:30#PAOK pic.twitter.com/4wiCWX36TZ— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 20, 2026

”Γεια σας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ , περιμένω να σας δω στην PAOK Sports Arena , πάμε ΠΑΟΚάρα.” τονίζει ο νέος σταρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.