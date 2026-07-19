Ρικ φαν Ντρόνγκελεν: Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι απ’ το απόγευμα της Κυριακής (19/7) ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του απ’ την τουρκική Σαμσουνσπόρ, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ολλανδός στόπερ πέρασε το πρωί της Κυριακής (19/7) όλα τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και λίγες ώρες αργότερα πήγε στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκό, όπου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιό του με ετήσιες αποδοχές περίπου 1,1 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

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Το τελικό κόστος της μεταγραφής του απ’ την ομάδα της Σαμψούντας έφτασε τα 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί και μία σειρά από μπόνους που σε βάθος διετίες, μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό ποσό κατά 1 εκατ. ευρώ.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν θα ξεκινήσει προπονήσεις με τους «πράσινους» τη Δευτέρα (20/7), θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάκσι στον Β’ προκριματικό του Conference League και την Τετάρτη (22/7) θα ταξιδέψει κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Ουγγαρία για τον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουνσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1998 στο Άξελ της Ολλανδίας. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία ποδοσφαίρου JVOZ. Το 2012 έγινε μέλος των ακαδημιών της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ολλανδική ομάδα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 95 επίσημους αγώνες πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, ενώ σε ηλικία μόλις 20 ετών έγινε αρχηγός της ομάδας.

Το 2021 μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μέχελεν και στη Χάνσα Ροστόκ. Το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Σάμσουνσπορ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 112 συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και 3 ασίστ.

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Έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21.

Καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».