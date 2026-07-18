Η Τσέλσι ολοκληρώνει το μεγάλο «μπαμ» με Ρότζερς έναντι 137,6 εκατ. ευρώ

Έτοιμη να πραγματοποιήσει μία από τις ακριβότερες μεταγραφές του εφετινού καλοκαιριού είναι η Τσέλσι, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι δύο σύλλογοι έχουν δώσει τα χέρια για ένα deal που φτάνει τα 137,6 εκατομμύρια ευρώ (117 εκατ. λίρες), με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να περνά τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (20/7), πριν υπογράψει και ανακοινωθεί επίσημα από τους Λονδρέζους.

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Ο Ρότζερς αναμένεται να δεσμευτεί με εξαετές συμβόλαιο, στο οποίο θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Η Τσέλσι κατάφερε να εξασφαλίσει το «ναι» του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας πίσω της στην… κούρσα της διεκδίκησής του την Άρσεναλ, η οποία επίσης είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Με τη φανέλα της Άστον Βίλα ο 22χρονος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο παραγωγικούς και σταθερούς επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές της Premier League. Σε 125 εμφανίσεις μέτρησε 31 γκολ και 29 ασίστ, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στο επιθετικό παιχνίδι των «χωριατών».

Η ευελιξία του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως επιτελικός μέσος όσο και στα δύο άκρα της επίθεσης, ενώ, όταν χρειαστεί, είναι σε θέση να καλύψει και τη θέση του φορ κορυφής.

Ο Ρότζερς βρίσκεται αυτή την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας με την εθνική Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Τόμας Τούχελ τον συμπεριέλαβε στην τελική 26άδα της διοργάνωσης και του εμπιστεύθηκε θέση στο αρχικό σχήμα του ημιτελικού απέναντι στην Αργεντινή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ