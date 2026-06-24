Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας σε ηλικία 54 ετών

Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκώνια.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που μετά ακολούθησε καριέρα προπονητή, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη”.

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Ποιος ήταν ο Τάκης Γκώνιας

Ο Γκώνιας γεννήθηκε στη Λιβαδειά, όπου και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, αρχικά από τον Παναθηναϊκό Κυριακίου, για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στον Λεβαδειακό.

Εκεί παρέμεινε από το 1987 μέχρι το 1992, όταν και πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό (1992-1996).

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Ακολούθησαν τα περάσματα από Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, επέστρεψε σε Ηρακλή και Ολυμπιακό, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε Μεσσίνα και Κροτόνε.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, καταγράφοντας ένα γκολ σε δύο συμμετοχές.