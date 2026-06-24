Μουντιάλ 2026: Η Κολομβία “καθάρισε” το Κονγκό με υπογραφή Μουνιόθ (βίντεο)

Ο Ντάνιελ Μουνιόθ «έστειλε» την εθνική ομάδα της Κολομβίας στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στην φάση των ομίλων.

Ο αγώνας του 11ου ομίλου, διεξήχθη στην Γουαδαλαχάρα, παρουσία 45.358 θεατών και οι Κολομβιανοί ήταν απόλυτα κυρίαρχοι στο γήπεδο, όμως «έπεσαν» στον εκπληκτικό τερματοφυλακα, Λιονέλ Εμπασί, ο οποίος παραλίγο να κρατήσει μόνος του το ματς στην ισοπαλία.



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Τελικά, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Κρίσταλ Πάλας, σκόραρε (σ.σ. όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα με το Ουζμπεκιστάν) στο 76` και ουσιαστικά «χάρισε» την νίκη στους συμπαίκτες του, που πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης και η 10η εμφάνιση του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, σε τελική φάση Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ, που κατέχουν επίσης, οι Φρέντι Ρινκόν και Κάρλος Βαλντεράμα.



Στις κερκίδες του γηπέδου, οι διεθνείς από την ΛΔ του Κονγκό είχαν την υποστήριξη του Μισέλ Νκούκα Μπολαντίνγκα, του διάσημου οπαδού της ομάδας με το προσωνύμιο το «ζωντανό άγαλμα», ο οποίος έκανε το… ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έχασε τον πρώτο αγώνα εναντίον της Πορτογαλίας, λόγω του πρωτοκόλλου καραντίνας για τον Έμπολα.



Με δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, η Κολομβία έχει έξι βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «32», ενώ θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στον όμιλο, στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, που έχει τέσσερις βαθμούς, ενώ οι Αφρικανοί που έχουν έναν βαθμό, χρειάζονται νίκη με το Ουζμπεκιστάν για να ελπίζουν βάσιμα σε πρόκριση.



Διαιτητής: Μ. Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες : Λουκουμί, Λέρμα – Πίκελ

Κόκκινες :

Συνθέσεις:



ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιόθ, Λουκουμί, Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (58′ Κιντέρο), Αρίας (77′ Ρίος), Λέρμα, Ντίας, Σουάρες (58′ Κόρδοβα).



ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα, Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού (72′ Ζορίς Καγεμπέ), Μουκάου (46′ Σαντίκι), Μουτουσαμί (82′ Εμπουκού), Εντό Καγεμπέ (72′ Πικέλ), Μπακαμπού (57′ Μπανζά), Γουισά.