Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής Nigel Cabourn σε ηλικία 77 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο θρυλικός Βρετανός σχεδιαστής Nigel Cabourn, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της μόδας.

Η ομάδα του επιβεβαίωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου τον θάνατό του μέσα από μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Όπως αναφέρεται: «Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Nigel Cabourn. Έζησε μια ξεχωριστή ζωή, ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους, θα λείψει σε όλους όσοι τον γνώρισαν και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από το έργο του».

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Ο δημιουργός του ομώνυμου brand έγινε γνωστός για τη σταθερή προσήλωσή του στα διαχρονικά ρούχα, τη λειτουργικότητα και την αισθητική που αντλούσε έμπνευση από τις στρατιωτικές στολές. Με τη δουλειά του επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη ανδρική ένδυση, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη.

Ο Nigel Cabourn γεννήθηκε το 1949 στο Λίνκολνσαϊρ της Αγγλίας. Ανακάλυψε την αγάπη του για το σχέδιο ενδυμάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια, όπου φοίτησε από το 1967 έως το 1971. Σε αντίθεση με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις της βιομηχανίας της μόδας, επέλεξε να επικεντρωθεί στη διαχρονική αξία των πρακτικών ρούχων, της vintage αθλητικής ένδυσης και των ιστορικών στρατιωτικών στολών.

Τη δεκαετία του 1960 δημιούργησε το πρώτο του brand με την ονομασία Cricket Clothing, ενώ τη δεκαετία του 1980 επανήλθε με τη μάρκα που έφερε το όνομά του. Η φιλοσοφία του γύρω από το σχέδιο στηριζόταν κυρίως στα ρούχα εργασίας και στις στρατιωτικές επιρροές. Καθοριστική έμπνευση για την πορεία του θεωρείται ένα μπουφάν πιλότου της Βασιλικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας (RAF), το οποίο του είχε χαρίσει ο επίσης σχεδιαστής μόδας Paul Smith.

Στη διάρκεια της καριέρας του δημιούργησε ένα εντυπωσιακό προσωπικό αρχείο, το οποίο περιλάμβανε περισσότερα από 4.000 vintage ενδύματα. Ο Cabourn απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές σε ολόκληρο τον κόσμο και συνεργάστηκε με γνωστά brands όπως οι Converse, Fred Perry, Umbro, Gloverall και Red Wing Boots, εδραιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ανδρικής μόδας.