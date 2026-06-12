Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο διακεκριμένος ζωγράφος Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός διακεκριμένος και παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνης και ζωγράφος Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Την είδηση του θανάτου του Βρετανού καλλιτέχνη, που θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης, ανακοίνωσε την Παρασκευή (12.06.2026) η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών του.

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Περιγράφοντάς τον ως «μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης τόσο του 20ού όσο και του 21ου αιώνα», η Ερικα Μπόλτον, γνωστοποίησε στη σχετική ανακοίνωση πως «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του» στο Λονδίνο την Πέμπτη, ένα μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του.