Πώς δρούσε το κύκλωμα κοκαΐνης με αστυνομικούς και «εγκέφαλο» πρώην ποδοσφαιριστή – «Θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αναφορικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και στην οποία εμπλέκονται ένστολοι.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζεται ένας 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Α’ Εθνικής

Όπως έγινε γνωστό, ένας από τους συλληφθέντες αστυνομικούς εκμεταλλευόταν την υπηρεσία του με τον πιο προκλητικό τρόπο.

Έχοντας διατεθεί στα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό της Euroleague, ο 28χρονος ένστολος, μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του λειτουργούσε ως «πορτιέρης» του γηπέδου και απαιτούσε το ποσό των 900 ευρώ προκειμένου να επιτρέψει την είσοδο στοπ γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Το προφίλ του κυκλώματος και ο ρόλος του ποδοσφαιριστή

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε πλούσια δραστηριότητα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, με κύριο αντικείμενο την εμπορία κοκαΐνης και στόχο το μεγάλο οικονομικό όφελος.

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής.

Ο ίδιος εκμεταλλευόταν τη δημοφιλία του για να διακινεί τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. Στην «οικογενειακού τύπου» επιχείρηση συμμετείχαν:

Τρία συγγενικά του πρόσωπα (ένας 29χρονος και δύο 50χρονοι), που είχαν αναλάβει την προμήθεια.

(ένας 29χρονος και δύο 50χρονοι), που είχαν αναλάβει την προμήθεια. Η 28χρονη σύντροφός του, η οποία είχε ενεργό ρόλο στην παραλαβή, αποθήκευση και τυποποίηση των ουσιών.

Κωδικοί από την… Τροία και μέτρα προφύλαξης

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα εξελιγμένα μέτρα ασφαλείας για να μην εντοπιστούν από τις αρχές. Οι επικοινωνίες γίνονταν αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ευφάνταστες κωδικές λέξεις.

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Εκτός από τα συνηθισμένα «γραμμές» ή «στίχοι», οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ορολογίες όπως «μαγνήσιο», «εικοσιπεντάρι», «έτοιμος για πόλεμο;», καθώς και την άκρως συνθηματική φράση: «Θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».

Παράλληλα, για τις μεταφορές επιστρατεύονταν ιδιωτικά ΙΧ, ενοικιαζόμενα οχήματα αλλά και ταξί, ενώ οι αγοραπωλησίες στήνονταν σε σκοτεινά σημεία νυχτερινών κέντρων με περιορισμένη ορατότητα.

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Βαρύ κατηγορητήριο για 25 άτομα

Συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 25 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας ειδικός φρουρός, ο οποίος κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Η έρευνα, ωστόσο, άνοιξε και άλλες «εκκρεμότητες» για τον 28χρονο αστυνομικό.

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Μαζί με ένα συγγενικό του πρόσωπο, που είναι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τέσσερις ακόμα ποινικές υποθέσεις. Πρόκειται για μία απάτη, δύο παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας.