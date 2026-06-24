Μητσοτάκης σε Τασούλα για νόμο Κατσέλη: “Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες” – Συνέστησε “προσοχή στις ακοστολόγητες υποσχέσεις”

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είχε το πρωί της Τετάρτης 24/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

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«Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση κλείνει «μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό σε όσους προσπάθησαν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως ακόμη μία απόδειξη ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να μεταφράζεται σε χειροπιαστή στήριξη για τους πολίτες.

Όπως είπε, «έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία», η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών.

«Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική», ανέφερε ακόμα.

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση προς την αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά».

Επίσης, κάλεσε τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού». «Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν», είπε ακόμα.

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Τέλος, σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις εξέφρασε την ικανοποίηση του για την καταρχήν συμφωνία ειρήνης σχετικά με το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις τους επόμενους μήνες, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του πληθωρισμού.