Το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Τάκη Γκώνια – Από τη Λιβαδειά στα γήπεδα της Ευρώπης

Φτωχότερος είναι πλέον ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς έφυγε από την ζωή το Τάκης Γκώνιας, σε ηλικία 54 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, δεδομένου ότι ο Τάκης Γκώνιας φόρεσε την φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας και με τα «χρώματα» της έκανε όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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Ακολούθησε μία σπουδαία καριέρα διαδοχικά σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Μεσσίνα και Κροτόνε. Επίσης, ο Γκώνιας χρίστηκε δύο φορές διεθνής, ενώ σκόραρε μία φορά με το εθνόσημο στο στήθος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός για τον θάνατό του, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

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Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».

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Τάκης Γκώνιας: Από τη Λιβαδειά στα γήπεδα της Ευρώπης

Η καριέρα του στο ποδόσφαιρο άρχισε από τον Π.Σ. Παναθηναϊκό στο Κυριάκι Βοιωτίας και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες ορισμένων από τις σπουδαιότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, της ισπανικής Σπόρτινγκ Χιχόν και της ιταλικής Μεσίνα.

Στις 19 Αυγούστου 1997 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, ενώ έξι μήνες αργότερα χρίστηκε για δεύτερη και τελευταία φορά διεθνής, επίσης κατά την πρώτη θητεία του στον Ηρακλή και πάλι αντικαθιστώντας στο 46′ της φιλικής αναμέτρησης τον Κώστα Φραντζέσκο.

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Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου. Επίσης, ασχολήθηκε με το γκολφ, φτάνοντας στο επαγγελματικό επίπεδο με τον Όμιλο Γκολφ της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια αποφάσισε να επιστρέψει στον χώρο του ποδοσφαίρου, και έτσι εκπαιδεύτηκε στην Προπονητική και ξεκίνησε τη νέα του καριέρα το 2013 από τη Γλυφάδα, ενώ ανέλαβε και την ομάδα της Επισκοπής (Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2015).

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Από τις 28 Ιουλίου έως τις 17 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν προπονητής στην Καλλιθέα, την οποία καθοδήγησε σε οκτώ επίσημους αγώνες με απολογισμό δύο νίκες και έξι ήττες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη προπονητική του επιτυχία το διάστημα αυτό ήταν η νίκη της Καλλιθέας επί του Ατρόμητου με σκορ 1–0 για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (1 Δεκεμβρίου 2016).

Τον Αύγουστο του 2017 ανέλαβε προπονητής του Εργοτέλη, ο οποίος βρισκόταν στο πρωτάθλημα της Football League και τον Ιούνιο 2021 προσελήφθη από την αιγυπτιακή Πίραμιντς που αγωνιζόταν στην Α’ Κατηγορία της Αιγύπτου.