Οδύνη στην κηδεία της Σταυρούλας που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της – “Αυτός ο θάνατος δεν αξίζει ούτε σε σκυλί” (Εικόνες)

Ανείπωτος πόνος και ένα αναπάντητο γιατί επικράτησαν στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύπετρο Χανίων.

Η εξόδιος ακολουθία για τη 45χρονη που δολοφονήθηκε από τον 43χρονο ενοικιαστή της τελέστηκε σήμερα Τετάρτη 24/6, παρουσία πολλών συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής.

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Όπως αναφέρει το creta24.gr, η οικογένειά της εξακολουθεί να μην μπορούν να συνειδητοποιήσει τον άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή και ζητούν δικαιοσύνη και την παραδειγματική τιμωρία του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Μία ξαδέρφη της 45χρονης, μιλώντας στο STAR είπε πως «αυτός ο θάνατος δεν αξίζει ούτε σε σκυλί. Δεν πείραζε κανέναν…».

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή 26/6, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, λίγο πριν οδηγηθεί στις αρχές, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε.

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Από την πλευρά της υπεράσπισης του 43χρονου, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο θάνατος της 45χρονης προήλθε έπειτα από έντονη λογομαχία και συμπλοκή, χωρίς να υπάρχει πρόθεση ανθρωποκτονίας.